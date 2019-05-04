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Лейкерс очолить відомий фахівець

Сьогодні 14:32 274 0
Офіційної пропозиції спеціаліст ще не отримував
Лейкерс очолить відомий фахівець

Інсайдер відомого іспанського видання ESPN Едріан Воджнаровскі заявила, що Лейкерс днями очолить новий фахівець.

Мова про Тайрона Лю. Офіційної пропозиції клуба Лю поки не отримав, проте Лейкерс провів дві співбесіди з обома кандидатами, після чого взяв паузу.

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Клуб повинен був очолити Монті Вільямс, проте молодий тренер уклав контракт з Фініксом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Волтон покинув пост головного тренера Лейкерс і очолив Сакраменто.

Джерело - iSport.

#Волтон, #Лейкерс, #Лю, #НБА
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