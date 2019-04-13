Волтон покинув пост головного тренера Лос-Анджелес Лейкерс

Представники Лос-Анджелес Лейкерс і вже екс-головний тренер команди Люк Волтон після переговорів прийшли до висновку, що необхідно припинити співпрацю.

Про це повідомляється на офіційному сайт клубу.

Генеральний менеджер Роб Пелінка подякував тренеру за роки роботи і побажав всього найкращого Волтону і його сім'ї.

Сам же Люк висловив подяку власниці клубу Джині Басс за наданий шанс очолювати каліфорнійський клуб.

Волтон був головним тренером Лейкерс протягом 3-х сезонів. За час роботи з клубом на чолі з Волтоном здобув 98 перемог і програв в 148 зустрічах. Нинішній сезон став кращим за останні кілька років, проте команда з Лос-Анджелеса закінчила його на 10-му місці в Західній конференції та не виконала поставленої мети по виходу в плей-офф.

Нагадаємо, Міннесота шукає нового президента. Також повідомлялося, що Джонсон покинув пост президента Лейкерс.

Джерело - Офіційний сайт Лейкерс.