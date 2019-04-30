Сьогодні, 30 квітня, пішов з життя колишній тренер національної збірної України та СРСР, екс-президент Федерації баскетболу України Зураб Хромаєв.

Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Зураб Хромаєв помер на 73-му році життя після важкої хвороби. Раніше Хромаєв скаржився, що постійні стреси в роботі спортивного функціонера сприяли розвитку цукрового діабету.

Спортивну кар’єру Хромаєв почав у луганській команді Автомобіліст. У 1970 році в скарбничці досягнень спортсмена вже було звання чемпіона України, ще через рік Хромаєв став срібним призером Спартакіади України та бронзовим призером чемпіонату СРСР (СКА Київ).

В якості тренера Хромаєв працював з командами ЦСКА (Москва), Будівельник і СКА Київ, збірними України та СРСР, брав участь у становленні Федерації баскетболу незалежної України.

Покинув пост президента федерації у 2007 році через свій стан здоров’я.

Нагадаємо, помер легендарний футболіст Ліверпуля.

Також, помер почесний президент Манчестер Сіті.

Джерело - Федерація баскетболу України.