Сьогодні, 30 квітня, пішов з життя колишній тренер національної збірної України та СРСР, екс-президент Федерації баскетболу України Зураб Хромаєв.
Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.
Зураб Хромаєв помер на 73-му році життя після важкої хвороби. Раніше Хромаєв скаржився, що постійні стреси в роботі спортивного функціонера сприяли розвитку цукрового діабету.
Спортивну кар’єру Хромаєв почав у луганській команді Автомобіліст. У 1970 році в скарбничці досягнень спортсмена вже було звання чемпіона України, ще через рік Хромаєв став срібним призером Спартакіади України та бронзовим призером чемпіонату СРСР (СКА Київ).
В якості тренера Хромаєв працював з командами ЦСКА (Москва), Будівельник і СКА Київ, збірними України та СРСР, брав участь у становленні Федерації баскетболу незалежної України.
Покинув пост президента федерації у 2007 році через свій стан здоров’я.
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Джерело - Федерація баскетболу України.