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Помер легендарний футболіст Ліверпуля

Сьогодні 11:20 426 0
Помер легендарний футболіст Ліверпуля

Легендарний захисник Ліверпуля Томмі Сміт помер, 12 квітня, ввечері, перебуваючи в будинку для людей похилого віку. В останні роки він страждав від хвороби Альцгеймера та інших недуг.

Про це повідомляє BBC.

Гравець, якого вболівальники Ліверпуля називали Залізом Анфілда, провів за мерсисайдську команду 18 сезонів з 1960 по 1978 роки, протягом яких чотири рази вигравав чемпіонат Англії. Футболіст відіграв за Ліверпуль 638 матчів.

Томмі Сміт був важливою частиною великого Ліверпуля Білла Шенклі та Боба Пейслі, який у другій половині 70-х років минулого століття домінував в європейському футболі. У 1973 і 1976 роках Сміт у складі команди вигравав Кубок УЄФА, а в 1977 - Кубок Чемпіонів. У фіналі КЄЧ-1977 була обіграна Боруссія Менгенгладбах (3:1), один з м'ячів забив Томмі Сміт.

Нагадаємо, форвард Ліверпуля став гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Також, Юрген Клопп був визнаний кращим тренером англійської Прем'єр-ліги в березні.

Джерело - BBC Sport.

#Легендарний футболіст, #Ліверпуль, #Томмі Сміт
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