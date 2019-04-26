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Хімік став чемпіоном України

Сьогодні 10:09 299 0
Колектив всуху виграв фінальну серію
Хімік став чемпіоном України

Відбувся третій матч фінальної серії плей-оф Суперліги України з баскетболу.

БК Хімік обіграв Київ-Баскет і став чемпіоном України.

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Чемпіонат України, Суперліга

Плей-оф

Фінал

25 квітня

Київ-Баскет — Хімік - 73:79 (23:16, 21:18 12:26 17:19)

Рахунок в серії 0:3

Київ-Баскет: М. Горобченко (5), Крик (21-4 втрати), Крутоус (14), Нванкво (9+11 підбирань), Сандул (5+6 підбирань) - старт; Латкович (10+5 підбирань), Челован (2), Луценко, Петров (7+5 передач)

Хімік: Едвін (26+7 підбирань+5 передач), Рябчук (6+7 підбирань), Марченко (3), Павлов (20+8 підбирань), К. Джонс (11+7 підбирань) - старт; Войналович, Антипов, Сидоров (13).

Нагадаємо, Адетокумбо встановив новий рекорд плей-оф НБА.

Джерело - Чемпіон.

#Суперліга, #Київ-Баскет, #БК Хімік
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