Хімік став чемпіоном України

Відбувся третій матч фінальної серії плей-оф Суперліги України з баскетболу.
БК Хімік обіграв Київ-Баскет і став чемпіоном України.
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Чемпіонат України, Суперліга
Плей-оф
Фінал
25 квітня
Київ-Баскет — Хімік - 73:79 (23:16, 21:18 12:26 17:19)
Рахунок в серії 0:3
Київ-Баскет: М. Горобченко (5), Крик (21-4 втрати), Крутоус (14), Нванкво (9+11 підбирань), Сандул (5+6 підбирань) - старт; Латкович (10+5 підбирань), Челован (2), Луценко, Петров (7+5 передач)
Хімік: Едвін (26+7 підбирань+5 передач), Рябчук (6+7 підбирань), Марченко (3), Павлов (20+8 підбирань), К. Джонс (11+7 підбирань) - старт; Войналович, Антипов, Сидоров (13).
Нагадаємо, Адетокумбо встановив новий рекорд плей-оф НБА.
Джерело - Чемпіон.