Важкий форвард збірної України Ігор Зайцев, який виступає за клуб Тайвань Бір, визнаний найкращим іноземним гравцем чемпіонату Тайваню.

Про це повідомляє Xsport.

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У поточному сезоні в рамках цього турніру українець записав до свого активу 18,1 очка, 10,5 підбирання, 3,0 передачі і 1.9 блок-шоти в середньому за гру при рейтингу ефективності 22,4 балів.

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Джерело - Xsport.