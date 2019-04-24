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Зайцев — найкращий важкий форвард Тайваню

Вчора 23:43 237 0
Зайцев — найкращий важкий форвард Тайваню

Важкий форвард збірної України Ігор Зайцев, який виступає за клуб Тайвань Бір, визнаний найкращим іноземним гравцем чемпіонату Тайваню.

Про це повідомляє Xsport.

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У поточному сезоні в рамках цього турніру українець записав до свого активу 18,1 очка, 10,5 підбирання, 3,0 передачі і 1.9 блок-шоти в середньому за гру при рейтингу ефективності 22,4 балів.

Нагадаємо, у плей-оф НБА Торонто вибило Орландо, Філадельфія здолала Бруклін

 

Джерело - Xsport.

#ЗАйцев, #баскетбол, #Чеимпіонат Тайваню
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