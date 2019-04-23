Форвард Мілуокі Бакс Янніс Адетокумбо встановив новий рекорд в матчі плей-оф проти Детройта. Грек став першим баскетболістом в історії плей-оф, якому вдалося набрати 40 очок менше ніж за 32 хвилини на майданчику.

Про це повідомляє НБА в Twitter.

Всього за матч Адетокумбо набрав 41 пункт, а також зробив 9 підборів і віддав 3 передачі.

У свою чергу, після безповоротної перемоги над Детройтом в серії (4:0 в чотирьох матчах) Бакс вперше з 2001 року подолали перший раунд плей-оф.

У півфіналі конференції підопічні Майка Буденхольцера битимуться з Бостон Селтікс, які також виграли серію в Індіани Пейсерс.

Нагадаємо, Детройт встановив антирекорд НБА, програвши в плей-оф 14-й раз поспіль

Нагадаємо, данк українця увійшов у ТОП-5 найкращих моментів чемпіонату Іспанії.

Джерело - Чемпіон.