Хімік переграв Дніпро і став другим фіналістом Суперліги

У вирішальному матчі півфінальної серії Суперліги Хімік на своєму майданчику обіграв Дніпро.

Таким чином, команда з Южного виграла серію з рахунком 3:2 і слідом за Київ-Баскет стала другим фіналістом українського чемпіонату.

Програвши перші дві чверті, дніпряни вийшли вперед за підсумками третього ігрового відрізка. Але заключний період з різницею в 7 очок залишився за Хіміком.

Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник Дніпра Олександр Мішула, який набрав 20 очок, а також зробив 4 підбирання та 5 передач.

Чемпіонат України. Суперліга

Півфінал. п'ятий матч

Хімік - Дніпро 76:71 (21:19 17:10, 14:25, 24:17)

Рахунок в серії - 3:2

Джерело - Чемпіон.