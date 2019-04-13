Михайлюк пропустить поточний сезон після операції на пальці

Український захисник Детройт Пістонз Святослав Михайлюк прооперований після перелому вказівного пальця лівої руки.

Про це повідомляє Rotoworld.com.

Відновлення після подібного втручання відбувається протягом 4-6 тижнів, тому українець більше не зіграє в поточному сезоні.

Очікується, що Михайлюк зможе знову вийти на паркет під час міжсезоння.

До Детройта українець приєднався на початку лютого. В обмін на Святослава в Лос-Анджелес Лейкерс перейшов легкий форвард Реджі Буллок.

Нагадаємо, Міннесота шукає нового президента. Також повідомлялося, що Джонсон покинув пост президента Лейкерс.

Джерело - Rotoworld.com.