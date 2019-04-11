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Кліпперс в овертаймі переграв Юту. Результати останніх матчів регулярного чемпіонату НБА

Сьогодні 11:52 373 0
Кліпперс в овертаймі переграв Юту. Результати останніх матчів регулярного чемпіонату НБА

В Національній баскетбольній асоціації відбулися останні матчі регулярного чемпіонату.

Уже з 13 квітня розпочнеться плей-оф турніру.

НБА

регулярний чемпіонат

11 квітня

Атланта – Індіана 134:135 (28:35, 41:38, 34:36, 31:26)

Бруклін – Маямі 113:94 (32:23, 31:24, 29:24, 21:23)

Шарлотт – Орландо 114:122 (25:30, 33:32, 30:35, 26:25)

Нью-Йорк – Детройт 89:115 (22:36, 19:29, 18:27, 30:23)

Філадельфія – Чикаго 125:109 (32:20, 30:22, 35:22, 28:45)

Мемфіс – Голден Стейт 132:117 (45:41, 41:27, 28:22, 18:27)

Мілуокі – Оклахома 116:127 (31:29, 27:39, 31:30, 27:29)

Сан-Антоніо – Даллас 105:94 (30:16, 27:21, 23:28, 25:29)

Денвер – Міннесота 99:95 (22:21, 29:29, 22:29, 26:16)

Кліпперс – Юта 143:137 OT (39:26, 31:40, 32:31, 24:29, 17:11)

Портленд – Сакраменто 136:131 (30:39, 32:48, 36:26, 38:18)

Нагадаємо, Лень набрав 20 очок в останньому для Атланти матчі сезону

Також, Новіцкі не стримав сліз перед своїм останнім матчем в НБА.

Джерело - Чемпіон.

#НБА, #Кліпперс, #Юта, #Детройт
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