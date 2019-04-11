В Національній баскетбольній асоціації відбулися останні матчі регулярного чемпіонату.
Уже з 13 квітня розпочнеться плей-оф турніру.
НБА
регулярний чемпіонат
11 квітня
Атланта – Індіана 134:135 (28:35, 41:38, 34:36, 31:26)
Бруклін – Маямі 113:94 (32:23, 31:24, 29:24, 21:23)
Шарлотт – Орландо 114:122 (25:30, 33:32, 30:35, 26:25)
Нью-Йорк – Детройт 89:115 (22:36, 19:29, 18:27, 30:23)
Філадельфія – Чикаго 125:109 (32:20, 30:22, 35:22, 28:45)
Мемфіс – Голден Стейт 132:117 (45:41, 41:27, 28:22, 18:27)
Мілуокі – Оклахома 116:127 (31:29, 27:39, 31:30, 27:29)
Сан-Антоніо – Даллас 105:94 (30:16, 27:21, 23:28, 25:29)
Денвер – Міннесота 99:95 (22:21, 29:29, 22:29, 26:16)
Кліпперс – Юта 143:137 OT (39:26, 31:40, 32:31, 24:29, 17:11)
Портленд – Сакраменто 136:131 (30:39, 32:48, 36:26, 38:18)
Нагадаємо, Лень набрав 20 очок в останньому для Атланти матчі сезону
Також, Новіцкі не стримав сліз перед своїм останнім матчем в НБА.
Джерело - Чемпіон.