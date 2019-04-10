Форвард Далласа Дірк Новіцкі оголосив про завершення ігрової кар'єри в НБА.
Останній домашній матч за колектив Новіцкі відіграв проти Фінікса - 120:109. За час, проведений на майданчику, німецький ветеран набрав 30 очок, а також зробив 8 підбирань, 3 результативні передачі, 1 блок-шот при 2-х втратах і 3 фолах.
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Нинішній сезон став 21-м для 40-річного баскетболіста. Він виступав у лізі з 1998 року і весь цей час захищав кольори Далласа. 2011 року Дірк разом з командою здобув чемпіонський титул.
Німець 14 разів за кар'єру брав участь у Матчі всіх зірок, 12 разів входив до символічної збірної за підсумками сезону, а також отримав звання MVP сезону 2007 року.
41.21.1.— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 10 квітня 2019 р.
Champion. Legend. Our GOAT. pic.twitter.com/y8cMuosE5j
Нагадаємо, гравець Фінікса встановив рекорд НБА в 39 років.
Тим часом Джонсон покинув пост президента Лейкерс.
Джерело - Чемпіон.