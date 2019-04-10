Гравець Фінікса Джамал Кроуфорд набрав 51 очко в матчі Фінікс Даллас, і став найстаршим гравцем в історії ліги, якому вдавалося набрати 50+ очок.
Про це повідомляється у Twitter НБА.
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Фінікс завершив регулярний чемпіонат в статусі найгіршої команди Заходу. Окрім Фінікса Кроуфорд грав за Чикаго, Нью-Йорк Нікс, Кліпперс і інші чимало відомі клуби.
At 39 years & 20 days old... @JCrossover became the oldest player in @NBAHistory to score 50 with 51 for the @Suns tonight! #TimeToRise pic.twitter.com/zGJ1pkfGF5— NBA (@NBA) 10 квітня 2019 р.
Нагадаємо, гравці НБА визначили MVP сезону.
Тим часом арена Клівленда змінить назву.
Джерело - Чемпіон.