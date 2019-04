Гравець Фінікса Джамал Кроуфорд набрав 51 очко в матчі Фінікс Даллас, і став найстаршим гравцем в історії ліги, якому вдавалося набрати 50+ очок.

Про це повідомляється у Twitter НБА.

Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА

Фінікс завершив регулярний чемпіонат в статусі найгіршої команди Заходу. Окрім Фінікса Кроуфорд грав за Чикаго, Нью-Йорк Нікс, Кліпперс і інші чимало відомі клуби.

At 39 years & 20 days old... @JCrossover became the oldest player in @NBAHistory to score 50 with 51 for the @Suns tonight! #TimeToRise pic.twitter.com/zGJ1pkfGF5