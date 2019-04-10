Він став найкращим гравцем НБА за результативністю в одному матчі

Гравець Фінікса Джамал Кроуфорд набрав 51 очко в матчі Фінікс Даллас, і став найстаршим гравцем в історії ліги, якому вдавалося набрати 50+ очок.

Про це повідомляється у Twitter НБА.

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Фінікс завершив регулярний чемпіонат в статусі найгіршої команди Заходу. Окрім Фінікса Кроуфорд грав за Чикаго, Нью-Йорк Нікс, Кліпперс і інші чимало відомі клуби.

Нагадаємо, гравці НБА визначили MVP сезону.

Тим часом арена Клівленда змінить назву.

Джерело - Чемпіон.