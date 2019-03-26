Керівники Лос-Анджелес Лейкерс розглядають кандидатуру Джейсона Кідда на посаду нового наставника команди.
Про це повідомляє ESPN.
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Нинішній головний тренер Лейкерс Люк Волтон може покинути команду після закінчення сезону. Клуб не може вийти в плей-оф протягом останніх семи сезонів.
Останнім місцем роботи Кідда був лідер Східної конференції Мілуокі, який він тренував 4 сезони в період з 2014 по 2018 рік.
Нагадаємо, визначили кандидатів на проведення Євробаскета-2021.
Джерело - Xsport.