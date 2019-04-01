Леброн не зіграє за збірну США на чемпіонаті світу

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс не гратиме за збірну США на чемпіонаті світу-2019. Проте, американець роздумує над виступами на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо.

Про це розповів сам гравець.

"Мені подобається все, що робить Грегг Попович (головний тренер збірної США). Але зараз - поганий час для мене. Так, є ймовірність, що зіграю на Олімпіаді-2020 року, але все буде залежати від мого самопочуття. Я люблю Олімпійські ігри ", - цитує Леброна The Athletic.

Відзначимо, що Джеймс пропустить останні п'ять ігор регулярного сезону НБА. Баскетболіст продовжить відновлення від травми паху, через яку він пропустив частину сезону.

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Джерело - sportarena.