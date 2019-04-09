Гравці НБА визначили MVP сезону

Гравці Національної баскетбольної асоціації визнали свого колегу з Х'юстон Рокетс Джеймса Хардена MVP сезону 2018/19.
В опитуванні від The Athleric проголосували 122 спортсмени.
44,3% голосів було віддано за Хардена. Друге місце зайняв грецький форвард Янніс Адетокунбо, заробивши 38,9 відсотка. Трійку замкнув гравець Оклахома-Сіті Тандер Пол Джордж, набравши 12,7%.
Відзначимо, що нинішнього сезону Джеймс зіграв 77 поєдинків, заробляючи в середньому за матч 36,1 очка, віддаючи 7,6 передачі і роблячи 6,6 підбора.
Нагадаємо, Лень встановив рекорд результативності в НБА.
Також, Михайлюк не грає за Детройт через перелом.
Джерело - isport.ua.