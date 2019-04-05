Михайлюк не грає за Детройт через перелом

Захисник Детройта українець Святослав Михайлюк пропустить найближчі матчі в НБА через травму.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

У Святослава Михайлюка перелом вказівного пальця лівої руки.

Останній раз український баскетболіст грав у регулярному чемпіонаті НБА 13 березня. Ігрову практику він отримував у фарм-клубі Детройта в G-Лізі Гранд Рапідс Драйв.

Нагадаємо, що головний тренер Детройта розповів, чому Святослав не виходить на паркет в основному складі.

Раніше Лень врятував Атланту.

Джерело - ФБУ.