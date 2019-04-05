Михайлюк не грає за Детройт через перелом

Захисник Детройта українець Святослав Михайлюк пропустить найближчі матчі в НБА через травму.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
У Святослава Михайлюка перелом вказівного пальця лівої руки.
Останній раз український баскетболіст грав у регулярному чемпіонаті НБА 13 березня. Ігрову практику він отримував у фарм-клубі Детройта в G-Лізі Гранд Рапідс Драйв.
Нагадаємо, що головний тренер Детройта розповів, чому Святослав не виходить на паркет в основному складі.
Раніше Лень врятував Атланту.
Джерело - ФБУ.