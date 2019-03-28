Головний тренер Детройта Дуейн Кейсі високо оцінив українського легіонера Святослава Михайлюка.

Його слова наводить

"Михайлюк — відмінний шутер. Я в захваті від нього. Він атлетичний і фізично міцний. Він ні від кого не відступає. Навіть якщо Святослав помиляється в якомусь моменті або здійснює неточний кидок, це відбувається не через нестачу старання або таланту.

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Михайлюк — дійсно хороший розпасовщик. Я розмовляв з тренерами Гранд Рапідс. Вони переконані, що в майбутньому він буде більшою мірою розігруючим, ніж будь-ким ще. Він буде тим, хто кидає розігруючим. Приємно це знати і бачити.

Михайлюк виконує функції типового шутера на тренуваннях, але він різносторонній хлопець, він розумний і розуміє гру. На жаль, з ним конкурують кілька ветеранів, таких як Уейн Еллінгтон і Ленгстон Геллоуей. Для Михайлюка просто не залишається хвилин. Але ми високо цінуємо його", - сказав Кейсі.