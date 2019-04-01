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Лень врятував Атланту від поразки проти Мілуокі

Сьогодні 08:40 480 0
Лень врятував Атланту від поразки проти Мілуокі

Український центровий Атланти Олексій Лень провів результативну гру в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Мілуокі.

Українець провів на паркеті майже 27 хвилин. За цей час він набрав 23 очки, також на його рахунку 6 підбирань.

Цікаво, що за 19 секунд до кінця основного часу Лень закинув триочковий, завдяки чому гра перейшла в овертайм.

Сама гра завершилася драматичної перемоги Атлантою в одне очко.

Атланта Хоукс - Мілуокі Бакс 136:135 OT (26:43, 42:28, 30:26, 24:25, 14:13)

А: Андерсон (24 + 12 підборів), Лень (23 + 6 підбирань), Коллінз (23), Бембро (16), Янг (12)

М: Браун (27), Фрейзер (20), Лопес (19), Хілл (18), Коннотон (17),

Нагадаємо, Детройт без Михайлюка переграв Портленда, Кліпперс обіграв Клівленд. Результати матчів НБА.

Джерело - Чемпіон.

#Лень, #Атланта, #Мілуокі, #НБА
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