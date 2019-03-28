Результати матчів НБА від 27 березня

У ніч з 27 на 28 березня у НБА відбулося п'ять матчів регулярного чемпіонату.

До вашої уваги результати та відеоогляд всіх ігор.

Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА

Оклахома – Індіана 107:99 (29:27, 16:27, 31:15, 31:30)

Чикаго – Портленд 98:118 (14:27, 27:32, 24:28, 33:31)

Мемфіс – Голден-Стейт 103:118 (37:31, 23:35, 24:23, 19:29)

Фінікс – Вашингтон 121:124 (30:27, 29:32, 31:30, 31:35)

Юта – Лейкерс 115:100 (32:25, 28:28, 27:18, 28:29)

Нагадаємо, тренер Детройта в захваті від Михайлюка.

Джерело - Чемпіон.