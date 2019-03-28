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УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти України
Вчора 20:11 2025 3
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Вчора 19:06 694
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Вчора 09:48 1187
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Вчора 08:40 3521
Неймовірний камбек Данії та розгром Ліхтенштейна від Італії. Огляди матчів відбору до Євро-2020
Вчора 08:10 2579
Легенда Динамо проти натуралізації Мораеса
26.03.2019 14:04 3783 1
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26.03.2019 12:17 2669
Легендарний Мак-Грегор завершив кар'єру
26.03.2019 09:11 1587
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25.03.2019 23:41 10192 5
Люксембург - Україна 1:2. Як це було
25.03.2019 23:40 11558 9
Навколо спорту
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26.03.2019 17:28 1716
Відомий боксер поцілував журналістку після бою. Тепер від нього чекають пояснень
Відомий боксер поцілував журналістку після бою. Тепер від нього чекають пояснень Максим Буйдин
26.03.2019 16:19 1909
Цуренко побувала у відомому арт-кварталі після турніру в Маямі
Цуренко побувала у відомому арт-кварталі після турніру в Маямі Максим Буйдин
26.03.2019 15:31 396
Хто не скаче, той москаль - українські ультрас запалили у матчі з Люксембургом
Хто не скаче, той москаль - українські ультрас запалили у матчі з Люксембургом Максим Буйдин
26.03.2019 12:05 1950
Про лесбіянок, секс та флірт з тренером - 15 тупих запитань футболісці
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25.03.2019 18:02 488
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З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
25.03.2019 15:43 4030
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25.03.2019 14:25 1052
Тисячі людей вибігли на злітно-посадкову смугу в аеропорту Бориспіль
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Онлайн-трансляція матчів НБА

Сьогодні 00:04 54373 0
Онлайн-трансляція матчів НБА

Пряма онлайн-трансляція матчів регулярної першості НБА тепер на Чемпіоні.

НБА (Національна баскетбольна асоціація) - найсильніша баскетбольна ліга світу.

30 команд асоціації протягом шести місяців виборюють право зіграти в плей-оф.

  Також: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію.

Західна та Східна конференції представлені 15 учасниками, з яких по 8 команд отримають право боротися за кубок НБА.

Три з чотирьох останніх кубків вибороли гравці Голден Стейт Воріорз на чолі з неперевершеним Стефом Каррі. 

Цього сезону про свої чемпіонські амбіції в голос заявили в стані, однієї з найтитулованіших команд ліги, Лос-Анджелес Лейкерс. Озерні напередодні сезону підсилились найкращим баскетболістом сучасності Леброном Джеймсом. 

Також для українських уболівальників підвищений інтерес викликає Атланта Гокс, одним з лідерів якої є Олексій Лень.

  Актуально: Біатлон онлайн - пряма трансляція Кубку Світу.

В Європі трансляцію здійснюють декілька телеканалів Сетанта +, Віасат та Sport (1-5).

Дивитися трансляції матчів НБА можна на нашому сайті. Щодня Чемпіон транслює матчі НБА онлайн.

Джерело - Чемпіон.

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