Українець змінить амплуа

Український свінгмен Святослав Михайлюк може заграти на новій для себе позиції.

Про це повідомив оглядач Рід Бірд на своїй сторінці в Twitter.

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За його інформацією, тренер Пістонс Дуейн Кейсі вважає, що в українського гравця хороші перспективи, якщо він перекваліфікується і заграє на позиції розігруючого.

Нагадаємо, що Михайлюка обміняв Лейкерс минулої зими, але в Детройті українець не має постійної ігрової практики. Раніше повідомлялося, що Пістонс повернули Михайлюка з G-ліги, де він відіграв кілька матчів за фарм-клуб.

Джерело - iSport.