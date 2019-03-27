Лень допоміг Атланті переграти Новий Орлеан. Результати матчів НБА

В національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

Український центровий Атланти Олексій Лень допоміг своїй команді обіграти Новий Орлеан. 25-річний українець провів на майданчику 27 хвилин, набрав 13 очок і зробив 7 підбирань. Відзначимо, що Лень реалізував 3 з 5 триочкових.

Новий Орлеан – Атланта – 120:130 (34:42, 23:28, 30:32, 33:28)

Шарлотт – Сан-Антоніо – 125:116 OT (29:23, 26:36, 27:21, 24:26, 19:10)

Клівленд – Бостон – 106:116 (27:32, 24:25, 30:31, 25:28)

Торонто – Чикаго – 112:103 (26:18, 30:23, 29:31, 27:31)

Маямі – Орландо – 99:104 (32:18, 19:24, 19:34, 29:28)

Міннесота – Кліпперс – 111:122 (23:42, 32:33, 30:25, 26:22)

Мілуокі – Х'юстон – 108:94 (20:25, 38:28, 32:18, 18:23)

Даллас – Сакраменто – 121:125 (23:25, 33:29, 33:33, 32:38)

Денвер – Детройт – 95:92 (27:9, 39:30, 15:23, 14:30)

Лейкерс – Вашингтон – 124:106 (34:29, 33:27, 30:27, 27:23)

Нагадаємо, Лейкерс може отримати нового наставника.

Також, Михайлюк може змінити позицію в Детройті

Джерело - Чемпіон.