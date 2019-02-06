Детройт презентував Михайлюка. ФОТО

Команда НБА Детройт Пістонс офіційно підтвердила перехід атакувального захисника Святослава Михайлюка з Лос-Анджелес Лейкерс.

Про це повідомила прес-служба клубу.

За українського гравця і пік 2-го раунду драфту каліфорнійці отримали легкого форварда Реджі Буллока.

OFFICIAL: The Pistons have acquired Sviatoslav Mykhailiuk and a future second-round draft pick from the L.A. Lakers in exchange for Reggie Bullock.



Welcome to the squad, Svi! #DetroitBasketball pic.twitter.com/D110r9HVa1 — Detroit Pistons (@DetroitPistons) 6 лютого 2019 р.

У поточному сезоні українець взяв участь в 38 матчах регулярного чемпіонату НБА, в яких в середньому за 10.7 хвилини набирає 3.2 очка.

Цієї ночі Свят взяв участь в матчі Лейкерса проти Індіани і за 12 хвилин на майданчику зумів набрати 5 очок.

Джерело - Чемпіон.