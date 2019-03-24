Результати та відеоогляд матчів НБА

У ніч з 23 на 24 березня у НБА відбулося вісім матчів регулярного чемпіонату.

До вашої уваги результати та відеоогляд матчів.

Шарлотт – Бостон 124:117 (29:35, 34:29, 26:34, 35:19)

Вашингтон – Маямі 108:113 (27:25, 26:27, 26:26, 29:35)

Атланта – Філадельфія 129:127 (34:41, 40:27, 26:32, 29:27)

Чикаго – Юта 83:114 (18:33, 18:37, 25:21, 22:23)

Мемфіс – Міннесота 99:112 (25:25, 25:24, 18:35, 31:28)

Голден-Стейт – Даллас 91:126 (22:37, 24:37, 24:34, 21:18)

Портленд – Детройт 117:112 (32:28, 27:28, 30:36, 28:20)

Сакраменто – Фінікс 112:103 (19:32, 28:21, 32:22, 33:28)

Нагадаємо, Джеймс уперше за 14 років не зіграє в плей-оф НБА.

Нещодавно Детройт повернув Михайлюка з G-Ліги.

Джерело - Чемпіон.