Українець допоміг своїй команді

Український центровий Атланти Олексій Лень взяв участь у матчі регулярного чемпіонату з Філадельфією.

Його колектив здобув перемогу з рахунком 129:127 (34:41, 40:27, 26:32, 29:27).

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Українець провів на паркеті 20 хвилин і 56 секунд. За цей час він зумів набрати 14 очок, виконати 4 підбирання та зробити 1 асист.

Лень реалізував 1 з 5 триочкових, 6 з 13 кидків з гри. Коефіцієнт "+/-" склав -21.

Напередодні Мілуокі знищив Маямі, Лейкерс програли Брукліну.

Нагадаємо, Джеймс уперше за 14 років не зіграє в плей-оф НБА.

Джерело - Чемпіон.