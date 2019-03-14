Атланта Леня перемогла, Детройт Михайлюка програв. Результати матчів НБА

Сьогодні в рамках регулярного чемпіонату НБА пройшли шість матчів.

Атланта Леня вдома перемогла Мемфіс. Українець набрав 20 очок.

Детройт Михайлюка на виїзді поступився Маямі. Український свінгмен провів на майданчику майже 6 хвилин.

Х'юстон Джеймса Хардена вдома програв чинному чемпіону Голден Стейту. Оклахома-Сіті вдома виявилася сильнішою за Бруклін.

НБА

Регулярний чемпіонат

Оклахома-Сіті - Бруклін 108:96 (19:27, 23:25 38:26, 28:18)

Вашингтон - Орландо 100:90 (29:28, 32:25, 15:21, 24:16)

Атланта - Мемфіс 132:111 (33:28, 39:32, 38:30, 22:21)

Маямі - Детройт 108:74 (30:18, 24:31, 33: 8, 21:17)

Х'юстон - Голден Стейт 104:106 (23:33 29:21, 26:31, 26:21)

Фінікс - Юта 97:114 (27:25, 16:28, 32:25, 22:36)

Раніше Атланта з Леньом перемогла Нью-Орлеан. А Лень у тій зустрічі набрав 19 очків.

Джерело - Чемпіон.