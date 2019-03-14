Атланта Леня перемогла, Детройт Михайлюка програв. Результати матчів НБА

Сьогодні в рамках регулярного чемпіонату НБА пройшли шість матчів.
Атланта Леня вдома перемогла Мемфіс. Українець набрав 20 очок.
Детройт Михайлюка на виїзді поступився Маямі. Український свінгмен провів на майданчику майже 6 хвилин.
Х'юстон Джеймса Хардена вдома програв чинному чемпіону Голден Стейту. Оклахома-Сіті вдома виявилася сильнішою за Бруклін.
НБА
Регулярний чемпіонат
Оклахома-Сіті - Бруклін 108:96 (19:27, 23:25 38:26, 28:18)
Вашингтон - Орландо 100:90 (29:28, 32:25, 15:21, 24:16)
Атланта - Мемфіс 132:111 (33:28, 39:32, 38:30, 22:21)
Маямі - Детройт 108:74 (30:18, 24:31, 33: 8, 21:17)
Х'юстон - Голден Стейт 104:106 (23:33 29:21, 26:31, 26:21)
Фінікс - Юта 97:114 (27:25, 16:28, 32:25, 22:36)
Раніше Атланта з Леньом перемогла Нью-Орлеан. А Лень у тій зустрічі набрав 19 очків.
Джерело - Чемпіон.