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Михайлюк набрав 21 очко за фарм-клубу Детройта

Сьогодні 15:41 539 0
Українець вдало виступив у матчі в G-лізі
Михайлюк набрав 21 очко за фарм-клубу Детройта

Український захисник Детройта Святослав Михайлюк провів другий матч в G-лізі за фарм-клуб Детройта.

Команда українця Гранд Репідс виграла у Делавера з рахунком 120:115.

  Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА

Святослав почав гру на лаві запасних і провів на майданчику 29 хвилин. За цей час Михайлюк набрав 21 очко, реалізувавши 6 з 17 кидків з гри (1 з 4 триочкових) і 8 з 9 штрафних кидків. Також Михайлюк віддав 6 асистів, зробив 4 підбирання, 3 втрати і 1 перехоплення.

Нагадаємо, Бостон розтрощив Лейкерс, Мілуокі здолало Шарлотт. Результати матчів НБА.

Тим часом Томпсон встановив історичне досягнення в НБА.

Джерело - Чемпіон.

#НБА, #Михайлюк, #Детройт, #Гранд Репідс
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