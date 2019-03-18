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Мілуокі поступився Філадельфії, Атланта з Ленем програла Орландо. Результати матчів НБА

Сьогодні 15:08 275 0
Результати матчів НБА
Мілуокі поступився Філадельфії, Атланта з Ленем програла Орландо. Результати матчів НБА

У ніч з 17 березня на 18 відбулися вісім матчів НБА.

До вашої уваги результати та відеоогляд ігор.

Орландо — Атланта - 101:91 (28:25, 28:21, 19:22, 26:23)

Мілуокі — Філадельфія - 125:130 (28:31, 25:31, 29:27, 43:41)

Сакраменто — Чикаго - 129:102 (24:23, 32:17, 43:31, 30:31)

Х'юстон — Міннесота - 117:102 (26:30, 24:19, 43:29, 24:24)

Детройт — Торонто - 110:107 (25:21, 25:26, 28:37, 32:23)

Кліпперс — Бруклін - 119:116 (23:30, 37:25, 27:32, 32:29)

Лейкерс — Нью-Йорк - 123:124 (30:41, 36:22, 30:31, 27:30)

Маямі – Шарлотт - 93:75 (19:20, 20:19, 22:21, 32:15)

Нагадаємо, збірну України може очолити відомий спеціаліст.

Напередодні Аталнта з Ленем програла Бостону.

Джерело - Чемпіон.

#Атланта, #Лень, #НБА
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