У ніч з 17 березня на 18 відбулися вісім матчів НБА.
До вашої уваги результати та відеоогляд ігор.
Орландо — Атланта - 101:91 (28:25, 28:21, 19:22, 26:23)
Мілуокі — Філадельфія - 125:130 (28:31, 25:31, 29:27, 43:41)
Сакраменто — Чикаго - 129:102 (24:23, 32:17, 43:31, 30:31)
Х'юстон — Міннесота - 117:102 (26:30, 24:19, 43:29, 24:24)
Детройт — Торонто - 110:107 (25:21, 25:26, 28:37, 32:23)
Кліпперс — Бруклін - 119:116 (23:30, 37:25, 27:32, 32:29)
Лейкерс — Нью-Йорк - 123:124 (30:41, 36:22, 30:31, 27:30)
Маямі – Шарлотт - 93:75 (19:20, 20:19, 22:21, 32:15)
Нагадаємо, збірну України може очолити відомий спеціаліст.
Напередодні Аталнта з Ленем програла Бостону.
Джерело - Чемпіон.