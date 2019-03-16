Федерація баскетболу України веде переговори з латвійським фахівцем Айнарс Багатскіс за призначення його головним тренером чоловічої збірної України.

Про це повідомляє український журналіст Олександр Прошута.

Кандидатура Багатскіса - в пріоритеті. Вірогідність його призначення на пост головного тренера дуже висока.

51-річний латвієць тренував Кривбасбаскет з 2011 по 2012 рік і Будівельник з 2012 по 2014 рік. У його активі два чемпіонства в українській Суперлізі з київським клубом.

Також Багатскіс працював в Баронс, Жальгірісі, Валмієрі, Єнісеї, збірної Латвії, Сухумі, Нижньому Новгороді, Дарушафаке (асистент), Маккабі Тель-Авів. Останнім місцем роботи був Бамберг.

Нагадаємо, напередодні головний тренер збірної України з баскетболу подав у відставку. Також повідомлялося, що Михайлюк набрав 21 очко у складі фарм-клубу Детройта.

Джерело - Чемпіон.