Атланта з Ленем програла Бостону, Оклахому знищили чемпіони НБА. Результати матчів дня

В Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
НБА
Регулярний чемпіонат
Бостон – Атланта 129:120 (43:36, 31:26, 31:30, 24:28)
Новий Орлеан – Фінікс 136:138 OT (31:34, 29:32, 25:23, 37:33, 14:16)
Вашингтон – Мемфіс 135:128 (35:37, 34:34, 36:32, 30:25)
Сан-Антоніо – Портленд 108:103 (23:21, 25:29, 24:26, 36:27)
Оклахома-Сіті – Голден Стейт 88:110 (27:40, 19:24, 25:23, 17:23)
Даллас – Клівленд 121:116 (34:26, 32:31, 34:31, 21:28)
Юта – Бруклін 114:98 (28:21, 31:21, 24:22, 31:34)
Денвер – Індіана 102:100 (25:36, 32:24, 22:15, 23:25)
Джерело - Чемпіон.