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Жіноча збірна України сенсаційно здобула бронзу в естафеті на чемпіонаті світу. Відеоогляд
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Жіноча збірна Україна - бронзовий призер чемпіонату світу в естафеті
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Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Фоторепортаж з матчу Ліги Європи. Ч1
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Світоліна сенсайційно поступилася в півфіналі Індіан-Веллсу
Вчора 10:00 4003
Наполі зіграє з Арсеналом, Челсі зі Славією. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи
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Атланта з Ленем програла Бостону, Оклахому знищили чемпіони НБА. Результати матчів дня

В Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА

Регулярний чемпіонат

Бостон – Атланта 129:120 (43:36, 31:26, 31:30, 24:28)

Новий Орлеан – Фінікс 136:138 OT (31:34, 29:32, 25:23, 37:33, 14:16)

Вашингтон – Мемфіс 135:128 (35:37, 34:34, 36:32, 30:25)

Сан-Антоніо – Портленд 108:103 (23:21, 25:29, 24:26, 36:27)

Оклахома-Сіті – Голден Стейт 88:110 (27:40, 19:24, 25:23, 17:23)

Даллас – Клівленд 121:116 (34:26, 32:31, 34:31, 21:28)

Юта – Бруклін 114:98 (28:21, 31:21, 24:22, 31:34)

Денвер – Індіана 102:100 (25:36, 32:24, 22:15, 23:25)

Джерело - Чемпіон.

#НБА, #Оклахома, #Денвер, #Індіана
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