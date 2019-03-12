Головний тренер збірної України з баскетболу подав у відставку

Чоловіча збірна України з баскетболу залишилася без головного тренера. Євген Мурзін, роблячи звіт про виконану роботу під час Виконкому ФБУ, подав у відставку.
Про це повідомляє sport.ua.
Президія ФБУ прийняла відставку Мурзіна, який, нагадаємо, не зумів вивести команду на чемпіонат світу-2019.
За словами президента ФБУ Михайла Бродського, новий тренер збірної України буде призначений до 1 червня.
Євген Мурзін керував збірною України з червня 2015 року.
За цей час він працював з командою на двох Євробаскетах, зокрема, на Євро-2017 вивів збірну в 1/8 фіналу.
Нагадаємо, найкращі моменти Леня в матчі з Нью-Орлеаном.
Також, Михайлюк набрав 21 очко у складі фарм-клубу Детройта.
Джерело - sport.ua.