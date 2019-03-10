Дніпро виграв Кубок України

Дніпряни стали володарями трофею третій раз поспіль

Дніпро виграв БК Одесу в фіналі Кубку України з баскетболу.

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Першу чверть виграли гості з Одеси з рахунком 16:18.

У другій десятихвилинці одесити збільшили перевагу, вигравши 17:26.

Надалі господарі мали намір лише вигравати та скорочувати різницю. Третя чверть завершилася з рахунком 20:9 на користь Дніпра, а заключну десятихвилинку володарі титулу виграли 21:16.

Кубок України

Фінал

10 березня

Дніпро - Одеса 74:69 (16:18, 17:26, 20:9, 21:16)

Нагадаємо, Михайлюк набрав 21 очко за фарм-клубу Детройта.

Також, Бостон розтрощив Лейкерс, Мілуокі здолало Шарлотт. Результати матчів НБА.

Джерело - Чемпіон.