Дніпро виграв Кубок України

Дніпро виграв БК Одесу в фіналі Кубку України з баскетболу.
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Першу чверть виграли гості з Одеси з рахунком 16:18.
У другій десятихвилинці одесити збільшили перевагу, вигравши 17:26.
Надалі господарі мали намір лише вигравати та скорочувати різницю. Третя чверть завершилася з рахунком 20:9 на користь Дніпра, а заключну десятихвилинку володарі титулу виграли 21:16.
Кубок України
Фінал
10 березня
Дніпро - Одеса 74:69 (16:18, 17:26, 20:9, 21:16)
Нагадаємо, Михайлюк набрав 21 очко за фарм-клубу Детройта.
Також, Бостон розтрощив Лейкерс, Мілуокі здолало Шарлотт. Результати матчів НБА.
Джерело - Чемпіон.