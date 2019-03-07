Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс ще на крок наблизився до світової баскетбольної вершини.
Набравши 31 очко в матчі проти Денвера Джеймс вийшов на четверте місце в списку найбільш результативних баскетболістів в історії Національної баскетбольної асоціації. Зараз в активі Леброна 32 311 очок, завдяки чому він обійшов великого Майкла Джордана (32 292).
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Топ-6 найрезультативніших гравців НБА
38 387 - Карім Абдул-Джаббар
36 928 - Карл Мелоун
33 643 - Кобі Брайант
32 311 - Леброн Джеймс
32 292 - Майкл Джордан
31 419 - Вілт Чемберлен
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Джерело - Чемпіон.