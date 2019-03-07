Король може стати найкращим

Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс ще на крок наблизився до світової баскетбольної вершини.

Набравши 31 очко в матчі проти Денвера Джеймс вийшов на четверте місце в списку найбільш результативних баскетболістів в історії Національної баскетбольної асоціації. Зараз в активі Леброна 32 311 очок, завдяки чому він обійшов великого Майкла Джордана (32 292).

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Топ-6 найрезультативніших гравців НБА

38 387 - Карім Абдул-Джаббар

36 928 - Карл Мелоун

33 643 - Кобі Брайант

32 311 - Леброн Джеймс

32 292 - Майкл Джордан

31 419 - Вілт Чемберлен

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Джерело - Чемпіон.