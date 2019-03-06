Бостон знищив чемпіона НБА. Результати матчів дня

В Національній баскетбольній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА
НБА
Регулярний чемпіонат
6 березня
Філадельфія – Орландо 114:106 (39:34, 31:30, 24:18, 20:24)
Індіана – Чикаго 105:96 (27:17, 22:25, 28:33, 28:21)
Торонто – Х'юстон 95:107 (19:23, 18:32, 34:14, 24:38)
Міннесота – Оклахома-Сіті 131:120 (30:24, 41:33, 31:30, 29:33)
Мемфіс – Портленд 120:111 (20:33, 41:30, 21:23, 38:25)
Голден Стейт – Бостон 95:128 (24:32, 24:41, 28:32, 19:23)
Джерело - Чемпіон.