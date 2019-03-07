Мій профіль

Челсі - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Сьогодні 06:48 9387
Леоненко: Шевченко набрав пасажирів, а Ракицький потрібний команді
Сьогодні 13:41 36
Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція змішаної естафети у Естерсунді
Сьогодні 10:42 414
Ліга Європи. Челсі -Динамо: ОНЛАЙН
Сьогодні 07:53 405
Ястремська несподівано поступилася в першому колі Індіан-Веллсу
Сьогодні 06:22 685
Манчестер Юнайтед зробив історичний камбек у грі з ПСЖ. Відео голів та огляд матчу
Сьогодні 01:36 1648
Пенальті Манчестер Юнайтед, який змінив історію Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:51 1704
Манчестер Юнайтед завдяки пенальті на останніх хвилинах увірвався у чвертьфінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 1262
Словенська біатлоністка ледь не застрелила суддю на тренуванні
Вчора 21:47 1034
Дружина Морозюка потрапила в жахливу ДТП
Вчора 20:00 2668
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:41 Футбол Леоненко: Шевченко набрав пасажирів, а Ракицький потрібний команді 36
13:22 Футбол Арсенал-Київ переманив бразильського півзахисника у Зорі 160
12:58 Баскетбол Леброн перегнав Джордана за результативністю в НБА 337
12:48 Блог 12 років тому Баварія забила найшвидший гол в історії Ліги чемпіонів 445
12:39 Футбол Зідан відмовився очолювати Реал 371
12:13 Футбол Назвали претендентів на звання найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів 240
11:51 Теніс Світоліна дізналася свою суперницю на турнірі в Індіан-Веллсі 362
11:38 Футбол Сульшер готовий виграти Лігу чемпіонів 282
11:18 Футбол Дружина Морозюка: Я реально думала, що помираю 571
10:57 Футбол Динамо провело тренування перед матчем з Челсі 273
10:42 Біатлон Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція змішаної естафети у Естерсунді 414
10:27 Теніс Козлова пробилася у другий раунд турніру в Індіан-Веллсі 401
10:08 Футбол Президент Роми: Нас знову пограбували 1098
09:39 Футбол Челсі - Динамо: дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи 560
09:20 Баскетбол 11 очок Леня не допомогли Атланті, Лейкерс знову програли. Результати матчів НБА 546
09:04 Футбол Порту переграв Рому та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів 445
07:53 Футбол Ліга Європи. Челсі -Динамо: ОНЛАЙН 405
07:30 Футбол Коноплянка не потрапив у ТОП-100 найдорожчих футболістів Бундесліги 540
07:00 Хокей Видовище, що заповнює арени. Найпопулярніші хокейні міста України 810
06:48 Футбол Челсі - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи 9387
06:30 Футбол Динамо зіграє проти Челсі, Ренн прийме Арсенал. Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи 694
06:22 Теніс Ястремська несподівано поступилася в першому колі Індіан-Веллсу 685
05:26 Теніс Ястремська - Гаврілова: онлайн-трансляція матчу першого кола в Індіан-Веллсі 1782
01:36 Футбол Манчестер Юнайтед зробив історичний камбек у грі з ПСЖ. Відео голів та огляд матчу 1648
01:03 Футбол Динамо провело тренування на Стемфорд Брідж 603

11 очок Леня не допомогли Атланті, Лейкерс знову програли. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:20 546 0
Король Джеймс все далі від плей-оф
11 очок Леня не допомогли Атланті, Лейкерс знову програли. Результати матчів НБА

В Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату

НБА

Регулярний чемпіонат

Вашингтон – Даллас 132:123 (33:43, 36:22, 30:31, 33:27)

Детройт – Міннесота 131:114 (22:35, 38:29, 30:24, 41:26)

Шарлотт – Маямі 84:91 (18:29, 25:14, 15:18, 26:30)

Атланта – Сан-Антоніо 104:111 (23:27, 33:26, 21:27, 27:31)

Бруклін – Клівленд 113:107 (31:20, 24:30, 25:35, 33:22)

Чикаго – Філадельфія 108:107 (30:30, 27:27, 25:29, 26:21)

Новий Орлеан – Юта 104:114 (23:25, 24:33, 29:27, 28:29)

Фінікс – Нью-Йорк 107:96 (16:22, 33:25, 32:17, 26:32)

Сакраменто – Бостон 109:111 (32:26, 17:23, 28:33, 32:29)

Лейкерс – Денвер 99:115 (25:43, 24:23, 28:19, 22:30)

Джерело - Чемпіон.

#НБА, #Лейкерс, #Детройт, #Михайлюк, #Лень
Коментарі ()