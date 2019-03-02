Дабл-дабл Леня не допоміг Аталанті перемогти Чикаго

Український центровий Атланти Олексій Лень оформив дабл-дабл в матчі з Чикаго (161:168 ОТ).

Лень провів на майданчику майже 36 хвилин, набрав 24 очки, зробив 10 підборів, зробив 1 асист, 1 перехоплення, 2 блок-шоти, а також одну втрату і п'ять фолів.

Українець реалізував 9 з 12 кидків з гри, серед них 2 з 4 триочкових. Також на його рахунку 4 влучень з лінії штрафних з 9.

Показник +/- склав -7.

Це восьмий дабл-дабл для Леня в сезоні.

Нагадаємо, що Атланта все ж цей матч програла.

Раніше Лень і БК Дніпро запустили благодійну акцію.

Джерело - Чемпіон.