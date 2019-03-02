Атланта Леня зіграла чотири овертайми з Чикаго, Лейкерс знову програв. Результати та відеоогляд матчів НБА

У ніч з 1 на 2 березня у НБА відбулося 8 матчів.

До вашої уваги результати ігор.

НБА

регулярний чемпіонат

1 березня

Торонто - Портленд 119:117 (31:24, 30:30, 32:30, 26:33)

Бруклін - Шарлотт 112:123 (32:31, 18:37, 36:30, 26:25)

Атланта - Чикаго 161:168 ОТ (33:26, 27:31, 24:38, 40:29, 37:44)

Бостон - Вашингтон 107:96 (30:20, 19:25, 33:36, 25:15)

Фінікс - Новий Орлеан 116:130 (32:27, 25:29, 27:38, 32:36)

Сакраменто - Кліпперс 109:116 (23:26, 33:26, 26:35, 27:29)

Лейкерс - Мілуокі 120:131 (26:27, 39:32, 29:34, 26:38)

Нагадаємо, що блокшот Бартона у ТОП-10 моментів дня НБА

Раніше Х'юстон переграв Маямі, Нью-Йорк програв Клівленду.

Джерело - Чемпіон.