Лень і БК Дніпро запустили благодійну акцію

Український центровий Атланти Олексій Лень і віце-чемпіон України БК Дніпро запустили нову благодійну акцію, в рамках якої на аукціон буде виставлена футболка з автографом Вінса Картера.

"Мій фонд спільно з БК Дніпро робить нову благодійну акцію. Ця майка, підписана легендарним гравцем Вінсом Картером, піде на аукціон. Всі виручені гроші підуть на благодійність дітям до дитячого будинку. Діти - наше майбутнє, давайте допоможемо їм разом!", - заявив Лень.

Нагадаємо, Х'юстон переграв Маямі, Нью-Йорк програв Клівленду. Також, Одеса вп'яте поспіль зазнала поразки в Суперлізі.

Джерело - Чемпіон.