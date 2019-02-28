Одеса вп'яте поспіль зазнала поразки в Суперлізі. ВІДЕО

Одеса зазнала п'ятої поразки поспіль в рамках регулярного чемпіонату Суперліги, поступившись у домашньому матчі Дніпру.

Підопічні Олега Юшкіна спробували переламати хід зустрічі лише в третьому періоді, але невиразна гра новачка одеситів Девіна Мартіна, який змазав 12 з 14 своїх кидків з гри не дала господарям підібратися до суперника.

Дніпро завдяки виїзній перемозі продовжує боротьбу за першу сходинку турнірної таблиці.

Чемпіонат України, Суперліга Парі-Матч

28 лютого

Одеса – Дніпро 59:72 (11:16, 11:19, 22:15, 15:22)

Джерело - Чемпіон.