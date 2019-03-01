Х'юстон переграв Маямі, Нью-Йорк програв Клівленду. Результати та відеоогляд матчів НБА

У ніч з 28 лютого на 1 березня відбулося шість матчів.
До вашої уваги результати ігор 28 лютого.
Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА
НБА
Регулярний чемпіонат
28 лютого
Орландо – Голден-Стейт 103:96 (28:22, 31:29, 11:30, 33:15)
Індіана – Міннесота 122:115 (26:35, 38:25, 28:30, 30:25)
Нью-Йорк – Клівленд 118:125 (31:27, 28:30, 38:28, 21:40)
Оклахома – Філадельфія 104:108 (26:37, 23:23, 30:26, 25:22
Х'юстон – Маямі 121:118 (33:32, 22:37, 31:29, 35:20)
Денвер – Юта 104:111 (22:19, 15:33, 33:29, 34:30)
Нагадаємо, Михайлюк не зіграв у шостому матчі поспіль за Детройт.
Джерело - Чемпіон.