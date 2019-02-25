Збірна України програла Словенії в заключному матчі кваліфікації чемпіонату світу

Чоловіча національна збірна України зіграла в Любляні заключний матч кваліфікації чемпіонату світу 2019 року проти Словенії.

Як і в матчі з Чорногорією наша команда активно почала першу чверть, в якій здобула перемогу з рахунком 20:17.

З початком другої десятихвилинки українці додали в захисті і на велику перерву українці пішли перемагаючи 41:30.

В третій чверті збірна України почала здавати позиції і віддавати ініціативу супернику, який зміг скоротити своє відставання.

Загострення пристрастей припало на фінальну частину матчу. Словенці почали тиснути нашу команду і перейшли в персональний захист, що значно ускладнило гру підопічних Євгена Мурзіна. За 1,6 секунди до кінця гри збірна України вела з рахунком 76:73, однак триочковий Драгича перевів гру в овертайм.

В екстратаймі українці спершу захопили стратегічну перевагу. Та господарі вирвали переможний результат.

Чемпіонат світу 2019.

Кваліфікація. Чоловіки

25 лютого

Словенія – Україна 85:84 ОТ (17:20, 13:21, 18:17, 28:18, 9:8)

Нагадаємо, Збірна України програла Чорногорії в матчі кваліфікації на чемпіонат світу

Також, Гравець збірної України розрахувався власним коштом за борг клубу

Джерело - Чемпіон.