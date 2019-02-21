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Пустовий зіграє за збірну України

Сьогодні 14:04 506 0
Пустовий зіграє за збірну України

Український центровий Барселони Артем Пустовий допоможе збірній України в матчах проти Чорногорії та Словенії у кваліфікації на чемпіонат світу-2019.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Спочатку каталонський клуб не відпускав гравця, але в підсумку пішов назустріч національної Федерації та дозволив Пустовому зіграти 22 лютого проти Чорногорії в київському Палаці спорту, а 25 лютого — на виїзді проти Словенії.

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21 лютого Барселона проведе домашній поєдинок проти Басконії в рамках Євроліги, після чого українець вирушить до Києва.

Артем взяв участь в шести зустрічах поточного відбору на світову першість, в яких набирав по 5,0 очка, робив 2,8 підбирання і 1,2 передачі в середньому за 14,3 хвилини на майданчику.

Нагадаємо, Ягупова перейшла у клуб жіночої НБА.

Джерело - ФБУ.

#Пустовий, #Барселона, #Збірна України, #Україна
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