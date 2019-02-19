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Пустовий не зіграє за збірну у вирішальних матчах відбору

Сьогодні 08:58 400 0
Пустовий не зіграє за збірну у вирішальних матчах відбору

Збірна України зазнала кадрових втрат перед останніми матчами кваліфікації на Чемпіонат світу-2019.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Через травму спини не зможе зіграти центровий іспанського Бреогана Володимир Герун. Також не зіграє за збірну Артем Пустовий, якого не відпустила Барселона.

Не зможе дебютувати і форвард Черкаських Мавп Іван Ткаченко, який отримав травму коліна під час матчу Суперліги проти Одеси.

Збірна України в двох матчах відбору на чемпіонат світу-2019 зіграє в Києві проти Чорногорії (22 лютого) і на виїзді проти Словенії (25 лютого).

Нагадаємо, раніше тренер збірної заявив: склад команди - це складна тема. Натомість капітан збірної зазначив: у збірній ми б'ємося за рідну країну.

Джерело - ФБУ.

#Баскетбол, #Збірна України, #Пустовий
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