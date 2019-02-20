Реал може покинути чемпіонат Іспанії

Мадридський Реал консультується з юристами щодо наслідків можливого виходу з чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє ФБУ.

У Реалі вкрай незадоволені реакцією Ліги на скандальну помилку суддівської бригади в кінці овертайму фіналу Кубка. Тоді судді зарахували влучання після кидка Анте Томича, хоча форвард мадридців Ентоні Рендольф підібрав м’яч після того, як той відскочив від кільця. Пізніше Ліга виступила з заявою, в якій визнала помилку арбітрів.

Реал вимагає пояснень причин такої грубої помилки та суворого покарання арбітрів. Інакше клуб і надалі вивчатиме правові аспекти виходу з національного чемпіонату, щоб уже з нового сезону виступати виключно в Євролізі.

Нагадаємо, Пустовий не зіграє за збірну у вирішальних матчах відбору. Також, Каррі програв конкурс триочкових на NBA All-Star Weekend.

Джерело - ФБУ.