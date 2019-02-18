Каррі програв конкурс триочкових на NBA All-Star Weekend. ВІДЕО

У Шарлотт відбулася суботня програма вікенду всіх зірок НБА.
В рамках програми відбулися кілька конкурсів, в тому числі - конкурс триочкових кидків.
Актуально: NBA All-Star 2019. Анонс та розклад подій вікенду
Легкий форвард Бруклін Нетс Джо Гарріс став переможцем, набравши 26 очок, а його головний суперник розігруючий Голден Стейт Стеффен Каррі обмежився 24 балами.
Матч всіх зірок відбудеться 18 лютого о 03:00 за Києвом.
Трансляцію можна буде переглянути на нашому сайті.
Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.
Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.
Джерело - Чемпіон.