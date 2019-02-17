Мурзін: Склад команди це складна тема

Головний тренер чоловічої збірної України Євген Мурзін зіткнувся з проблемами відбору складу команди на чемпіонат світу-2019.

Слова тренера цитує прес-служба ФБУ.

Якщо говорити про склад, то це складна тема. Зараз сезон в самому розпалі і це створює чимало труднощів, деякі з хлопців ніяк не можуть приїхати в табір збірної, адже багато європейських клубів не відпускають гравців. Про тих хто виступає в Північній Америці або на Далекому Сході, я навіть не говорю. Є тривожні сигнали про стан здоров'я деяких з наших представників в Іспанії, на яких я дуже розраховував, з цієї причини навіть зараз у мене ще немає розуміння на нашу складу", - сказав Мурзін.