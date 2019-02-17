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Мурзін: Склад команди це складна тема

Сьогодні 17:50 443 0
Мурзін: Склад команди це складна тема

Головний тренер чоловічої збірної України Євген Мурзін зіткнувся з проблемами відбору складу команди на чемпіонат світу-2019. 

Слова тренера цитує прес-служба ФБУ.

Якщо говорити про склад, то це складна тема. Зараз сезон в самому розпалі і це створює чимало труднощів, деякі з хлопців ніяк не можуть приїхати в табір збірної, адже багато європейських клубів не відпускають гравців. Про тих хто виступає в Північній Америці або на Далекому Сході, я навіть не говорю. Є тривожні сигнали про стан здоров'я деяких з наших представників в Іспанії, на яких я дуже розраховував, з цієї причини навіть зараз у мене ще немає розуміння на нашу складу", - сказав Мурзін.

Нагадаємо, All-Star Weekend: матч Всіх зірок НБА. Онлайн-трансляція.

Також, All-Star 2019. Анонс та розклад подій зіркового вікенду НБА.

Джерело - Офіційний сайт ФБУ.

#ФБУ, #баскетбол, #Мурзін
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