Капітан збірної України: У збірній ми б'ємося за рідну країну

Капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов зазначив, що суперник зібрав сильну команду і поєдинок буде складним.

Про це баскетболіст рассказал у інтерв'ю для офіційного сайту Федерації баскетболу України.

"Очевидно, що матч проти Чорногорії не буде простим для нас. Чорногорці дуже серйозно налаштовані. Я розмовляв з Дублівічем і він теж відзначав це. Можна сказати, що їм вдалося в цьому вікні зібрати дуже боєздатний склад. Ми розуміємо всю відповідальність цього поєдинку, впевнений, що домашні трибуни нам допоможуть. Скажу, що збірна для нас - це дійсно своєрідна віддушина. У своїх клубах ми працюємо і викладаємось на максимум, працюємо заради результату, заробляємо гроші і виконуємо свої контрактні зобов'язання. У збірній ми б'ємося за рідну країну, за прапор і герб це зовсім інше. Всі знаходяться в прекрасному настрої, раді один одного бачити". - сказав Кравцов.