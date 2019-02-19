Капітан збірної України: У збірній ми б'ємося за рідну країну

Мій профіль

Ліга чемпіонів. Ліверпуль - Баварія: анонс і прогноз матчу

Сьогодні 06:48 11
Цуренко дізналася наступну суперницю на турнірі в Дубаї
Вчора 21:58 552
Світоліна потрапила у ТОП-10 чемпіонської гонки WTA
Вчора 14:09 1274
Цуренко оновила особистий рекорд у світовому рейтингу
Вчора 08:04 1761
Ярмоленко у Вест Гемі: найкращі моменти за участю українця. ВІДЕО
Вчора 07:52 2386
Циганков - другий за гольовими передачами в Лізі Європи
Вчора 06:29 1128
Зозулю визнали найкращим гравцем матчу Сарагоса - Альбасете. ФОТО
Вчора 05:44 1926
Україна провалилася в змішаній естафеті на Кубку світу
Вчора 00:00 1726
Збірна України у драматичному матчі програла росіянкам на Євро 2019
17.02.2019 19:50 2579
Ястремська програла Мугурусі в Дубаї
17.02.2019 19:30 1438
Навколо спорту
Блоги
Ярмоленко у Вест Гемі: найкращі моменти за участю українця. ВІДЕО
Ярмоленко у Вест Гемі: найкращі моменти за участю українця. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 07:52 2386
Ти не програв доти, поки не здався. Правила життя Майкла Джордана
Ти не програв доти, поки не здався. Правила життя Майкла Джордана Андрій Твердохліб
17.02.2019 23:20 951
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 56-річчя. ВІДЕО
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 56-річчя. ВІДЕО Валерій Ручка
17.02.2019 20:30 1379
Моїй донці підходить лише одне ім'я...Правила життя Василя Ломаченка.ФОТО
Моїй донці підходить лише одне ім'я...Правила життя Василя Ломаченка.ФОТО Андрій Твердохліб
17.02.2019 20:27 1544
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31!
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31! Андрій Твердохліб
17.02.2019 17:10 3414
Про продаж Динамо та пияцтво Мілевського і Алієва - Суркіс у Вацко Light. ВІДЕО
Про продаж Динамо та пияцтво Мілевського і Алієва - Суркіс у Вацко Light. ВІДЕО Валерій Ручка
17.02.2019 14:53 4124
Селезньов старанно вивчає іспанську. ВІДЕО
Селезньов старанно вивчає іспанську. ВІДЕО Валерій Ручка
17.02.2019 12:23 1055
Про Динамо і Шахтар у Лізі Європи та матч усіх зірок УПЛ - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про Динамо і Шахтар у Лізі Європи та матч усіх зірок УПЛ - ТаТоТаке. ВІДЕО Валерій Ручка
17.02.2019 10:39 1600
Мрія всіх чоловіків країни. Олександра Лобода святкує день народження. ВІДЕО. ФОТО
Мрія всіх чоловіків країни. Олександра Лобода святкує день народження. ВІДЕО. ФОТО Валерій Ручка
16.02.2019 19:59 2663
Легендарному Андрію Балю виповнився б 61. ВІДЕО
Легендарному Андрію Балю виповнився б 61. ВІДЕО Валерій Ручка
16.02.2019 13:31 1675
Новини
Стрічка Популярні Коментують
06:48 Футбол Ліга чемпіонів. Ліверпуль - Баварія: анонс і прогноз матчу 11
06:00 Баскетбол Капітан збірної України: У збірній ми б'ємося за рідну країну 330
18 Лютого 2019
23:51 Блог Динамо продовжує підготовку до зустрічі з однолітками з Ювентуса 1341
23:50 Бокс Вайлдер назвав альтернативних супротивників 609
23:20 Футбол Захисник Краковії: У наступному сезоні українців у чемпіонаті Польщі буде більше 709
23:15 Футбол Роналду більше не є обличчям FIFA 19 581
23:00 Бокс Вайлдер готовий провести бій з Ф'юрі на ESPN 1337
22:41 Футбол Погба набрав фантастичні 14 очок за системою гол+пас 1268
22:40 Футбол Лідс оштрафований на 200 тисяч фунтів за шпигунство за суперниками 602
22:31 Футбол Два основні гравці Айнтрахта можуть пропустити матч-відповідь з Шахтарем 588
22:13 Футбол Баварія лишилася основного півзахисника перед матчем з Ліверпулем 650
22:07 Футбол Загинайлов продовжить кар'єру у чемпіонаті Казахстану 570
22:05 Футбол Форвард Олімпіакоса впевнений у перемозі над Динамо 642
21:58 Теніс Цуренко дізналася наступну суперницю на турнірі в Дубаї 552
21:55 Біатлон Підгрушна достроково закінчила сезон через травму 513
21:52 Футбол Шацьких: Я за 16 команд в УПЛ 508
21:43 Футбол Менеджер Ягеллонії: Романчук - не бандерівець 748 1
19:43 Блог Мілевський про секс, геїв та Суркіса. ВІДЕО 1743
19:15 Блог Масова аварія з 20-ти машин була спровокована в гонці NASCAR. ВІДЕО 957
18:05 Блог Гравці Ліверпуля застрягли в ліфті. Вийшло кумедно. ВІДЕО 825
17:31 Навколо спорту Поганому танцюристу боротьба заважає: Беленюк спробував потрапити до балету. ВІДЕО 646
17:21 Футбол Трансляція Ліон - Барселона: онлайн 19.02.2019 521
16:50 Блог Юна зірка Роми нагримав на красуню-маму за відверті фото 1328
16:29 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 229602
16:21 Футбол Трансляція Ліверпуль - Баварія: онлайн 19.02.2019 559

Капітан збірної України: У збірній ми б'ємося за рідну країну

Сьогодні 06:00 330 0
Капітан збірної України: У збірній ми б'ємося за рідну країну

Капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов зазначив, що суперник зібрав сильну команду і поєдинок буде складним.

Про це баскетболіст рассказал у інтерв'ю для офіційного сайту Федерації баскетболу України.

"Очевидно, що матч проти Чорногорії не буде простим для нас. Чорногорці дуже серйозно налаштовані. Я розмовляв з Дублівічем і він теж відзначав це. Можна сказати, що їм вдалося в цьому вікні зібрати дуже боєздатний склад. Ми розуміємо всю відповідальність цього поєдинку, впевнений, що домашні трибуни нам допоможуть. Скажу, що збірна для нас - це дійсно своєрідна віддушина. У своїх клубах ми працюємо і викладаємось на максимум, працюємо заради результату, заробляємо гроші і виконуємо свої контрактні зобов'язання. У збірній ми б'ємося за рідну країну, за прапор і герб це зовсім інше. Всі знаходяться в прекрасному настрої, раді один одного бачити". - сказав Кравцов.

Нагадаємо, Команда Леброна виграла у Команди Янніса у матчі всіх зірок НБА.

Раніше повідомлялося, Каррі програв конкурс триочкових на NBA All-Star Weekend. ВІДЕО.

Джерело - Офіційний сайт ФБУ.

#ФБУ, #баскетбол, #Кравцов
Коментарі ()