Тейтум виграв конкурс майстерності на NBA All-Star Weekend. ВІДЕО

Легкий форвард Селтікс Джейсон Тейтум став найкращим в конкурсі майстерності, який відбувся в рамках суботньої програми вікенду всіх зірок в Шарлотт.
У фіналі змагань Тейтум змагався з гравцем Атланти Треєм Янгом.
Актуально: NBA All-Star 2019. Анонс та розклад подій вікенду
Матч всіх зірок відбудеться 18 лютого о 03:00 за Києвом.
Трансляцію можна буде переглянути на нашому сайті.
Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.
Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.
Джерело - Чемпіон.