Тейтум виграв конкурс майстерності на NBA All-Star Weekend. ВІДЕО

Легкий форвард Селтікс Джейсон Тейтум став найкращим в конкурсі майстерності, який відбувся в рамках суботньої програми вікенду всіх зірок в Шарлотт.

У фіналі змагань Тейтум змагався з гравцем Атланти Треєм Янгом.

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Матч всіх зірок відбудеться 18 лютого о 03:00 за Києвом.

Трансляцію можна буде переглянути на нашому сайті.

Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.

Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.

Джерело - Чемпіон.