Атланта програла Торонто, Лень набрав 4 очки. Результати матчів НБА

Сьогодні в рамках регулярного чемпіонату НБА пройшли шість матчів.

Атланта Олексія Леня програла Торонто. Українець набрав 4 очки.

У Бостоні в класичному протистоянні Селтікс поступилися Лейкерс.

Портленд вдома обіграв Сан-Антоніо

НБА

Регулярний чемпіонат

Індіана - Кліпперс 116:92 (36:31, 35:22, 27:20, 18:19)

Орландо - Міннесота 122:112 (32:31, 39:27, 31:27, 20:27)

Атланта - Торонто 101:119 (33:22, 35:38, 17:28, 16:31)

Оклахома-Сіті - Мемфіс 117:95 (27:32, 24:21, 32:19, 34:23)

Бостон - Лейкерс 128:129 (30:24, 36:33, 27:42, 35:30)

Портленд - Сан-Антоніо 127:118 (31:34, 39:23, 26:33, 31:28)

Нагадаємо, що екс-гравець Лейкерс Святослав Михайлюк приєднався до Детройта. Сам українець попрощався з клубом з Лос-Анжелеса.

Джерело - Чемпіон.