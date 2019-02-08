Атланта програла Торонто, Лень набрав 4 очки. Результати матчів НБА

Сьогодні в рамках регулярного чемпіонату НБА пройшли шість матчів.
Атланта Олексія Леня програла Торонто. Українець набрав 4 очки.
У Бостоні в класичному протистоянні Селтікс поступилися Лейкерс.
Портленд вдома обіграв Сан-Антоніо
НБА
Регулярний чемпіонат
Індіана - Кліпперс 116:92 (36:31, 35:22, 27:20, 18:19)
Орландо - Міннесота 122:112 (32:31, 39:27, 31:27, 20:27)
Атланта - Торонто 101:119 (33:22, 35:38, 17:28, 16:31)
Оклахома-Сіті - Мемфіс 117:95 (27:32, 24:21, 32:19, 34:23)
Бостон - Лейкерс 128:129 (30:24, 36:33, 27:42, 35:30)
Портленд - Сан-Антоніо 127:118 (31:34, 39:23, 26:33, 31:28)
Нагадаємо, що екс-гравець Лейкерс Святослав Михайлюк приєднався до Детройта. Сам українець попрощався з клубом з Лос-Анжелеса.
Джерело - Чемпіон.