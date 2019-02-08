Топ-10 найкрутіших моментів дня в НБА. ВІДЕО

Гравець Лос-Анджелес Лейкерс Реджон Рондо став головним героєм у традиційній добірці кращих моментів ігрового дня регулярного чемпіонату НБА.

Опинившись першим на підборі, гравець кидком з сиреною вирвав гостьову перемогу для своєї команди в матчі проти Бостон Селтікс (129:128).

Нагадаємо, що Атланта програла Торонто, Лень набрав 4 очки.

Раніше Михайлюк попрощався з Лейкерс.

Джерело - Чемпіон.

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